朝霞台 Borussia Mönchengladbach musste durch das 1:3 gegen den direkten Konkurrenten Bayer Leverkusen einen Dämpfer im Kam… https://t.co/1qW2oLSz2i vor 6 Stunden Westdeutsche Zeitung NRW: Leverkusen in Champions League: 3:1 in Mönchengladbach https://t.co/lULA9jnBLW https://t.co/UhrfefxHuF vor 8 Stunden thiesmeyer RT @fohlenfutter: Die 1:3-Niederlage im Topspiel gegen Bayer Leverkusen macht klar: Die Qualifikation für die Champions League wird für die… vor 13 Stunden RP Online Sport RT @fohlenfutter: Die 1:3-Niederlage im Topspiel gegen Bayer Leverkusen macht klar: Die Qualifikation für die Champions League wird für die… vor 13 Stunden Borussia @ RP ONLINE Die 1:3-Niederlage im Topspiel gegen Bayer Leverkusen macht klar: Die Qualifikation für die Champions League wird f… https://t.co/BIcWCq1I0G vor 13 Stunden Sportschau 🗯 Leverkusen bezwingt Mönchengladbach und lässt sie in der Tabelle hinter sich. Trainer Peter Bosz schaut allerding… https://t.co/eBUMjXyAtl vor 14 Stunden