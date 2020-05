25.05.2020 ( vor 2 Stunden )



Erdbeben-Forscher am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) konnten in der Corona-Krise unerwartete Erkenntnisse über Bodenbewegungen gewinnen. Das wollen sie nun nutzen. Die Corona-Krise bietet Erdbeben-Forschern ungeahnte Chancen. Durch den wochenlangen Stillstand vieler gesellschaftlicher Bere Erdbeben-Forscher am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) konnten in der Corona-Krise unerwartete Erkenntnisse über Bodenbewegungen gewinnen. Das wollen sie nun nutzen. Die Corona-Krise bietet Erdbeben-Forschern ungeahnte Chancen. Durch den wochenlangen Stillstand vieler gesellschaftlicher Bere 👓 Vollständige Meldung