28.05.2020 ( vor 15 Stunden )



Der Berliner Senat berät am Donnerstag auf einer Sondersitzung über weitere Der Berliner Senat berät am Donnerstag auf einer Sondersitzung über weitere Lockerungen der Beschränkungen wegen der Corona- Pandemie . Geplant ist unter anderem, die Versammlungsfreiheit wieder in ihrer ursprünglichen Form zu gewährleisten und die Obergrenze von derzeit 100 Teilnehmern an Demonstrati 👓 Vollständige Meldung