Neun Jahre ist es her, dass zuletzt Astronauten von den USA aus zur Internationalen Raumstation starteten. Das soll sich jetzt ändern – ein erster Teststart musste allerdings erstmal wieder verschoben werden. Um 16.33 Uhr Ortszeit, in Deutschland 22.33 Uhr, sollte eine Falcon-9- Rakete vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral zur Internationalen Raumstation ISS starten. An Bord sollten die bei...