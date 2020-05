28.05.2020 ( vor 1 Tag )



Der Tod eines dreijährigen Kita-Kindes in Nordrhein-Westfalen wirft viele Fragen auf. Nun wird bekannt, dass es ähnliche Vorfälle in anderen Kitas gab, in der die Verdächtige ebenfalls arbeitete. Bei den Ermittlungen gegen eine wegen Mordes an einem dreijährigen Kita-Kind verdächtige Erzieherin in Viersen sind die Behörden auf weitere Vorfälle in früheren Kindergärten der 25-Jährigen gestoßen. ... 👓 Vollständige Meldung