Klimaneustart RT @GrueneFraktionB: Volksbegehren können künftig nicht mehr von der Verwaltung verschleppt werden. Dafür sorgt das neue #Abstimmungsgesetz… vor 2 Minuten Kiez In Aktion RT @taz_berlin: Rot-Rot-Grün will die direkte Demokratie gerechter machen. Dazu wird endlich eine Frist für die Zulässigkeitsprüfung eines… vor 29 Minuten MieterinBerlin RT @taz_berlin: Rot-Rot-Grün will die direkte Demokratie gerechter machen. Dazu wird endlich eine Frist für die Zulässigkeitsprüfung eines… vor 40 Minuten Laura Hofmann RT @GrueneFraktionB: Volksbegehren können künftig nicht mehr von der Verwaltung verschleppt werden. Dafür sorgt das neue #Abstimmungsgesetz… vor 51 Minuten Grüne Fraktion Berlin Volksbegehren können künftig nicht mehr von der Verwaltung verschleppt werden. Dafür sorgt das neue… https://t.co/6bFtqyg286 vor 52 Minuten MenschenZeitung RT @LFLindemann: Linkskoalition will jetzt direkte Demokratie zulassen. Wie wäre es denn, wenn dieser Clowns-Verein dann mal damit anfängt,… vor 55 Minuten