29.05.2020 ( vor 1 Woche )



Berlin (dpa/tmn) - Wo einst jeden Tag gegessen wurde, stapeln sich heute Papiere. Dazwischen thront der Laptop neben dem griffbereiten Smartphone, der Drucker steht etwas versteckt unter dem Esstisch - so dürfte es in vielen Haushalten in Deutschland aussehen oder ausgesehen haben. Denn die Corona-K Berlin (dpa/tmn) - Wo einst jeden Tag gegessen wurde, stapeln sich heute Papiere. Dazwischen thront der Laptop neben dem griffbereiten Smartphone, der Drucker steht etwas versteckt unter dem Esstisch - so dürfte es in vielen Haushalten in Deutschland aussehen oder ausgesehen haben. Denn die Corona-K 👓 Vollständige Meldung