Der VfL Wolfsburg hat im Rennen um die Europa-League-Plätze einen Rückschlag kassiert. Nur vier Tage nach dem überzeugenden 4:1-Sieg in Leverkusen verloren...

Der FC Bayern München präsentiert sich nach dem Neustart in meisterlicher Form. Nach dem sechsten Sieg in Serie führt der deutsche Rekordmeister nach der 27....

Eintracht Frankfurt rutscht in der Tabelle immer weiter ab und steht nur noch vier Punkte vor dem Relegationsplatz. Eintracht-Coach Adi Hütter hat aber...

27. Spieltag: Bayern weiter vier Punkte vor BVB - Werders Lebenszeichen Berlin (dpa) - Der FC Bayern München nimmt sein Vier-Punkte-Polster mit in den Gipfel der Fußball-Bundesliga am Dienstag in Dortmund. Der Rekordmeister gewann...

