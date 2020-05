30.05.2020 ( vor 6 Stunden )

Der FC Bayern ist auf dem Weg zur achten Meisterschaft in Folge kaum noch aufzuhalten. Die Münchner gewannen am Samstagabend gegen den Abstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf mit 5:0 (3:0). Der Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund beträgt vorerst zehn Punkte , der BVB spielt am Sonntag (18.00 Uhr/