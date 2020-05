31.05.2020 ( vor 14 Stunden )

Auch in der fünften Protest-Nacht kommen die USA nicht zur Ruhe. Trotz Ausgangsbeschränkungen kommt es in zahlreichen Städten zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten . Am 25. April kam es in Minneapolis in den USA zu einem brutalen Polizeieinsatz: Ein weiß er Polizist drückte dem am Boden liegenden Afroamerikaner George Floyd minutenlang das Knie in den Hals. Dieser fl...