31.05.2020 ( vor 6 Stunden )



Gelsenkirchen (dpa) - David Wagner wirkt zunehmend ratlos. Nicht nur die Durchhalteparolen des Schalker Trainers scheinen seit Wochen zu verhallen. Auch alles, was Wagner mit seiner tief verunsicherten Mannschaft auf dem Platz probiert, funktioniert nicht. Am Samstag blieb selbst der erneute Wechsel Gelsenkirchen (dpa) - David Wagner wirkt zunehmend ratlos. Nicht nur die Durchhalteparolen des Schalker Trainers scheinen seit Wochen zu verhallen. Auch alles, was Wagner mit seiner tief verunsicherten Mannschaft auf dem Platz probiert, funktioniert nicht. Am Samstag blieb selbst der erneute Wechsel 👓 Vollständige Meldung