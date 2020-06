Bert Walther Juristische Niederlage im Dieselskandal... https://t.co/dwXcHXNi5h vor 3 Stunden Monika Herrmann RT @Tagesspiegel: Juristische Niederlage im #Dieselskandal: #VW drohen weitere hohe Strafzahlungen in den #USA. https://t.co/KpCQDJ74bl vor 4 Stunden Ursula D. RT @DLFNachrichten: Der VW-Konzern hat in den USA erneut eine juristische Niederlage hinnehmen müssen - es drohen weitere hohe Strafzahlung… vor 4 Stunden Christian Bell RT @DLFNachrichten: Der VW-Konzern hat in den USA erneut eine juristische Niederlage hinnehmen müssen - es drohen weitere hohe Strafzahlung… vor 4 Stunden newsfhg RT @DLFNachrichten: Der VW-Konzern hat in den USA erneut eine juristische Niederlage hinnehmen müssen - es drohen weitere hohe Strafzahlung… vor 5 Stunden Veronika Padberg RT @DLFNachrichten: Der VW-Konzern hat in den USA erneut eine juristische Niederlage hinnehmen müssen - es drohen weitere hohe Strafzahlung… vor 5 Stunden