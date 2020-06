02.06.2020 ( vor 3 Stunden )



Auf den meteorologischen Sommeranfang folgte einen Tag später der bislang wärmste Tag des Jahres in Niedersachsen und Auf den meteorologischen Sommeranfang folgte einen Tag später der bislang wärmste Tag des Jahres in Niedersachsen und Bremen . Im südlichen Emsland wurden am späten Dienstagnachmittag 27 Grad gemessen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Im ganzen Land gab es demnach verbrei 👓 Vollständige Meldung