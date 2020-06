03.06.2020 ( vor 4 Tagen )



Berlin (dpa) - Es ist ein Duell zwischen zwei früheren Sportlerfrauen: Die TV-Moderatorin Sylvie Meis und das Model Lilly Becker treten am Samstag (20.15 Uhr) in der Fernsehshow "Schlag den Star" gegeneinander an. ProSieben zitiert die beiden Konkurrentinnen mit martialischen Worten. Lilly Becker: " Berlin (dpa) - Es ist ein Duell zwischen zwei früheren Sportlerfrauen: Die TV-Moderatorin Sylvie Meis und das Model Lilly Becker treten am Samstag (20.15 Uhr) in der Fernsehshow "Schlag den Star" gegeneinander an. ProSieben zitiert die beiden Konkurrentinnen mit martialischen Worten. Lilly Becker: " 👓 Vollständige Meldung