03.06.2020 ( vor 10 Stunden )



Halle (dpa) - Klaus Urbanczyk könnte eigentlich ein Buch schreiben. So viele Geschichten hat er auf dem grünen Rasen und außerhalb des Fußballplatzes erlebt. "Banne", wie er kurz genannt wird, wurde als einziger Kicker in der DDR im Jahr 1964 als Sportler des Jahres und auch als bester Fußballer gee Halle (dpa) - Klaus Urbanczyk könnte eigentlich ein Buch schreiben. So viele Geschichten hat er auf dem grünen Rasen und außerhalb des Fußballplatzes erlebt. "Banne", wie er kurz genannt wird, wurde als einziger Kicker in der DDR im Jahr 1964 als Sportler des Jahres und auch als bester Fußballer gee 👓 Vollständige Meldung