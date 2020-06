US-Bürgerrechtler verklagen Trump und Barr

05.06.2020 ( vor 4 Stunden )

Die USA kommen nach dem Tod von George Floyd nicht zur Ruhe. Welche Schuld trägt US-Präsident Trump an der Gewalt? Diese Frage stellen nun zahlreiche Bürgerrechtler. Alle Infos im Newsblog. In den USA dauern die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt an. Mehrere Städte haben Ausgangssperren verhängt. Auslöser war ein Vorfall am 25. Mai in Minneapolis: Ein weißer Polizist drückte dem am Bode...