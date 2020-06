BT Finn USA: Entsetzen nach Äußerung von Donald Trump zu George Floyd https://t.co/NWm2KyafXS via @TOnline_News vor 1 Woche GuddiLasi https://t.co/CcrJBRkDvB: USA: Entsetzen nach Trump-Äußerung zu George Floyd. https://t.co/OVwTKLyw23 über @GoogleNews vor 1 Woche Irre Parabel 🧻 RT @__investigate__: USA: Entsetzen nach Äußerung von Donald Trump zu George Floyd https://t.co/cL518x0bQr via @TOnline_News vor 1 Woche cerny Entsetzen nach Trump-Äußerung zu George Floyd https://t.co/58wU5pxwzz via @TOnline_News Alles was der President Tru… https://t.co/hVVodjeptn vor 1 Woche