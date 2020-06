07.06.2020 ( vor 1 Woche )



Weil sein Finger angeschwollen war, bekam ein Mann seinen Ehering nicht mehr ab. Weil er um seine Gesundheit fürchtete, musste die Feuerwehr helfen. Erst mit Hilfe der Feuerwehr hat es ein Mann in der nordrhein-westfälischen Stadt Bad Salzuflen geschafft, seinen Ehering abzulegen. Er meldete sich am Samstagnachmittag, weil er den Ring nicht entfernen konnte, wie die Feuerwehr berichtete. Am Vo... 👓 Vollständige Meldung