Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - vor 20 Stunden



Gegen Rassismus - 20 000 Menschen trauern um George Floyd in München 01:11 Die Absperrungen wurden gleich am Anfang von der Polizei wieder abgebaut. Denn 20 000 Menschen strömten in München auf den Königsplatz. Sie wollen ihren Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt ausdrücken. Mitten drin auch das bekannte Supermodel Papis Loveday.