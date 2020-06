"Lass den Mond am Himmel stehn": So wird der München-Tatort heute Der München-Tatort heute ist der letzte vor der Sommerpause. Ein toter Junge und zwei Familien mit dunklen Geheimnissen: Lohnt sich "Lass den Mond am Himmel...

Augsburger Allgemeine vor 2 Tagen - Vermischtes