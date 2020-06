Ferien und Feiertage in Baden-Württemberg 2020: Nächster Feiertag im Oktober Gesetzliche Feiertage 2020 in Baden-Württemberg: Wann ist der nächste Feiertag in BaWü? Wann sind die Ferien 2020? Hier gibt es die Übersicht.

Augsburger Allgemeine vor 6 Stunden - Vermischtes