Ein neugeborenes Mädchen ist in Österreich tot in einem Teich entdeckt worden. Der Leichnam trieb an der Wasseroberfläche, offenbar war das Kind erst kurz zuvor zur Welt gekommen. Ein Spaziergänger hat in Freistadt in Österreich ein totes Baby treibend in einem Teich gefunden. Das neugeborene Mädchen war nach Angaben des Arztes bereits lebensfähig, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Staat... 👓 Vollständige Meldung