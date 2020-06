13.06.2020 ( vor 1 Tag )



In Schwaben sind zwei Jugendliche ums Leben gekommen. Die Eltern des einen Jungen entdeckten die beiden am Morgen – leblos. Der Rettungsdienst konnte nichts mehr tun. Schreckliche Entdeckung in Schwaben: Eltern haben am Samstagmorgen ihren 16-jährigen Sohn und dessen 15-jährigen Freund tot gefunden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, gebe es weder Hinweise auf ein Gewaltverbrechen noch auf S... 👓 Vollständige Meldung