18.06.2020 ( vor 6 Stunden )



FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurssturz der Wirecard-Aktien hat am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt alles in den Schatten gestellt. Die Papiere des im Dax notierten Zahlungsabwicklers verloren bis zu zwei Drittel ihres Börsenwerts. Wegen milliardenschwerer Unklarheiten in der Bilanz musste der Konzer 👓 Vollständige Meldung