Seit seinem Amtsverzicht hat Benedikt XVI . den Vatikan nur selten verlassen. Nun aber ist er überraschend nach Deutschland gereist, in seine Heimat Bayern. Der Anlass ist ein trauriger. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist überraschend nach Deutschland gereist. Der gebürtige Bayer besuche in Regensburg seinen kranken Bruder Georg Ratzinger, sagte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Donnerstag d...