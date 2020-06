Karlsruher SC will im Kampf um den Klassenerhalt nachlegen Fußball-Zweitligist Karlsruher SC will einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Nach ihrem überraschenden Derby-Sieg gegen den...

t-online.de vor 2 Tagen - Sport





KSC in Regensburg ohne Djuricin Ohne seinen an der Ferse verletzten Stürmer Marco Djuricin wird Fußball-Zweitligist Karlsruher SC am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) bei Jahn Regensburg versuchen,...

t-online.de vor 3 Tagen - Sport