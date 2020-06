19.06.2020 ( vor 4 Stunden )



Das Innenleben des Reichstags in Berlin wird gut bewacht. Außen gibt es weniger Sicherheitsleute. Das nutzte ein unbekannter Mann am Freitag – und löste einen Großeinsatz der Polizei aus. Eine unbekannte Person ist am Freitagmorgen auf das Dach des Reichstags geklettert. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage von t-online.de. Die männliche Person befinde befinde sich mittlerweil... 👓 Vollständige Meldung