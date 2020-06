Kiez In Aktion RT @SilkeGebel: Die Ankündigung, dass #Karstadt in #Berlin 6 von 11 Filialen schließen will, ist eine Katastrophe für die Mitarbeitenden &… vor 47 Minuten Morgenpost/Berlin Galeria Karstadt Kaufhof schließt sechs Filialen in Berlin. In den betroffenen Bezirken herrscht Erschütterung.… https://t.co/pq8lp6bAsc vor 50 Minuten Monika Herrmann RT @SilkeGebel: Die Ankündigung, dass #Karstadt in #Berlin 6 von 11 Filialen schließen will, ist eine Katastrophe für die Mitarbeitenden &… vor 52 Minuten Susanna Kahlefeld RT @derjochen: Statt einer PR-Offensive für einen Luxusneubau, der vermeintlich alten Glanz zurückbringt, sollte #Signa alle Kraft darauf r… vor 1 Stunde Feldomma RT @derjochen: Statt einer PR-Offensive für einen Luxusneubau, der vermeintlich alten Glanz zurückbringt, sollte #Signa alle Kraft darauf r… vor 1 Stunde Astrid Hollmann RT @RegBerlin: Die angekündigte Schließung der Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof ist ein schwerer Schlag, vor allem für die Beschäftigt… vor 1 Stunde