Spielplan 2. Bundesliga: Im Rennen um die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga wächst die Spannung. Noch vier Spieltage stehen aus. In Arminia...

Der HSV verliert am 33. Spieltag der 2. Liga das direkte Duell um den Aufstieg gegen den 1. FC Heidenheim in der 95. Minute und fällt auf Tabellenplatz vier -...

HSV droht erneut Aufstiegs-K.o.: Späte Pleite in Heidenheim Der Hamburger SV droht die angepeilte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga erneut zu verpassen. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking verlor am Sonntag in...

