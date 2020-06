Polizei will nach Ausschreitungen mehr Präsenz zeigen

Nach den Randalen in der Stuttgarter Innenstadt zeigen sich Polizei und Politik schockiert vom Ausmaß der Gewalt. Was steckt hinter den Ausschreitungen? Ein...

Nach den Randalen in der Stuttgarter Innenstadt in der Nacht zeigen sich Polizei und Politik am nächsten Tag schockiert vom Ausmaß der Gewalt. Ein Motiv kann...

Seehofer will vorerst keine Bundespolizisten mehr nach Berlin schicken Die Kritik am Berliner Antidiskriminierungsgesetz wächst. Innenminister Seehofer will nun vorerst keine Bundespolizisten mehr zu Einsätzen in die Hauptstadt...

Welt Online vor 5 Tagen - Politik