22.06.2020 ( vor 3 Stunden )



Für bessere Arbeits- und Gesundheitsbedingungen in der Für bessere Arbeits- und Gesundheitsbedingungen in der Fleischindustrie müssen nach Ansicht von Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber auch die Verbraucher tiefer in die Tasche greifen. "Wir werden auch bereit sein müssen, an der Ladentheke, an der Kasse, einen höheren Preis für die Wertschöpfung z 👓 Vollständige Meldung