23.06.2020 ( vor 2 Stunden )



Der in einen Bilanzskandal verwickelte Zahlungsdienstleister Der in einen Bilanzskandal verwickelte Zahlungsdienstleister Wirecard soll seine Geschäfte in Singapur mit einer eigenen Lizenz in dem Land am Laufen halten. Ein entsprechender Antrag des Unternehmens sei bei Singapurs Zentralbank eingegangen, teilte die dortige Finanzaufsicht MAS am Dienstag auf An 👓 Vollständige Meldung