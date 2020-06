23.06.2020 ( vor 4 Stunden )



Nach den schweren Krawallen in Nach den schweren Krawallen in Stuttgart hat Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) der Stadt eine enge Zusammenarbeit bei der Sicherheit vorgeschlagen. Das Land habe bereits Sicherheitspartnerschaften mit Freiburg und Heidelberg vereinbart, sagte er am Dienstag. "Selbstverständlich ka 👓 Vollständige Meldung