24.06.2020 ( vor 4 Tagen )



In der Nordsee sind Hunderte Heringe verendet und an der Küste von Schleswig-Holstein und Niedersachsen angeschwemmt worden. Über die Gründe wird noch gerätselt. An der Nordseeküste von Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind in den vergangenen Tagen an mehreren Orten hunderte tote Heringe angesch In der Nordsee sind Hunderte Heringe verendet und an der Küste von Schleswig-Holstein und Niedersachsen angeschwemmt worden. Über die Gründe wird noch gerätselt. An der Nordseeküste von Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind in den vergangenen Tagen an mehreren Orten hunderte tote Heringe angesch 👓 Vollständige Meldung