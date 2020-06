Gastbeitrag von Gabor Steingart - Schicksalstage für Armin Laschet: Er kämpft jetzt einen mächtigen Mehrfronten-Krieg Nach dem Corona-Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönnies zieht Nordrhein-Westfalen die Notbremse. Gleich in zwei Kreisen wird das öffentliche Leben...

Focus Online vor 2 Tagen - Politik





Infektionen in Schlachthof: Nach Corona-Ausbruch bei "Tönnies": Laschet irritiert mit Aussagen über "Rumänen und Bulgaren" Schleppen "Rumänen und Bulgaren" den Corona-Erreger ein? So wird eine Äußerung von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nach einem Ausbruch in einem...

stern.de vor 1 Woche - Leben