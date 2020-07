26.06.2020 ( vor 6 Tagen )



An einer Tankstelle in Sindelfingen hat es am Freitagabend wegen des Einsatzes von Pfefferspray zehn Leichtverletzte gegeben. Nach ersten Informationen der Polizei hatten sich zwei Personen gestritten. Daraufhin habe eine Frau mit Pfefferspray Richtung Angreifer gesprüht. Dadurch seien die beiden so An einer Tankstelle in Sindelfingen hat es am Freitagabend wegen des Einsatzes von Pfefferspray zehn Leichtverletzte gegeben. Nach ersten Informationen der Polizei hatten sich zwei Personen gestritten. Daraufhin habe eine Frau mit Pfefferspray Richtung Angreifer gesprüht. Dadurch seien die beiden so 👓 Vollständige Meldung