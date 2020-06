26.06.2020 ( vor 18 Stunden )



Am letzten Am letzten Spieltag der Bundesliga- Saison geht es am Samstag noch um die Champions- League -Teilnahme und den zweiten Absteiger. Dabei kommt es zum Zweikampf der rheinischen Rivalen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen um die Teilnahme an der europäischen Königsklasse. Die Fußballer aus Gladb 👓 Vollständige Meldung