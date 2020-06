27.06.2020 ( vor 2 Stunden )



Borussia Mönchengladbach ist zum dritten Mal nach 2015 und 2016 in der Borussia Mönchengladbach ist zum dritten Mal nach 2015 und 2016 in der Champions League dabei. Am Samstag setzte sich das Team von Trainer Marco Rose mit 2:1 (1:0) gegen Hertha BSC am letzten Bundesliga- Spieltag im Fernduell mit Bayer Leverkusen durch und beendet die Saison als Tabellen-Vierter. Dam 👓 Vollständige Meldung