Snowy Carpender RT @Tagesspiegel: „Reale Version von Hannibal Lecter“: 74-jähriger #GoldenStateKiller gesteht Mordserie und Vergewaltigungen – und rettet s… vor 3 Stunden Art Noir "Golden State Killer": 74-Jähriger gesteht Morde – "wie Hannibal Lecter" https://t.co/a3GjFqYICy via @TOnline_News vor 4 Stunden SVZonline Golden State Killer in den #USA: Wie #HannibalLecter: 74-Jähriger gesteht 13 brutale Morde | https://t.co/JI85Vecub7 https://t.co/nCn4l3oV2B vor 7 Stunden feenhexe Wie Hannibal Lecter: 74-jähriger «Golden State Killer» gesteht Morde - Für so einen gibt es nur eines "Die Todesstr… https://t.co/1qvLt6N0Uk vor 8 Stunden Tagesspiegel „Reale Version von Hannibal Lecter“: 74-jähriger #GoldenStateKiller gesteht Mordserie und Vergewaltigungen – und re… https://t.co/aJyOopx91r vor 9 Stunden