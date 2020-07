01.07.2020 ( vor 5 Stunden )



Die in Kritik geratene Personalchefin des deutschen Sportartikelherstellers Adidas ist zurückgetreten. Zuvor hatten sich Mitarbeiter über sie beschwert: Sie habe das Rassismusproblem in den USA heruntergespielt. Der Sportartikelhersteller Adidas muss sich einen neuen Personalvorstand suchen. Karen P