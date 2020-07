01.07.2020 ( vor 11 Stunden )



In Vorpommern wird die Polizei wegen eines wild grasenden Kamels gerufen. Kurz darauf stellt sich heraus: Das Tier ist nicht alleine auf Wanderschaft. Ein Mann, eine Frau, ein Kamel: Dieses ungewöhnliche Trio hat in Vorpommern einen nächtlichen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Kamel graste kurz nach Mitternacht mitten in Luckow etwa 10 Kilometer von Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) entfernt, ... 👓 Vollständige Meldung