Wilhelm Ackermann RT @Rudisagmal: Türkei will berühmte Hagia Sophia umwidmen – USA protestieren https://t.co/bsxRCV5VqV via @TOnline_News vor 1 Woche Hans Giglmoser RT @Rudisagmal: Türkei will berühmte Hagia Sophia umwidmen – USA protestieren https://t.co/bsxRCV5VqV via @TOnline_News vor 1 Woche Cogito ergo sum Türkei will berühmte Hagia Sophia umwidmen – USA protestieren https://t.co/bsxRCV5VqV via @TOnline_News vor 1 Woche SchnellerFuffi RT @example_1000: In der Türkei ist die Hagia Sophia zum Politikum geworden: Es steht die Frage im Raum, ob das Bauwerk in eine Moschee umg… vor 1 Woche Sandra Winter In der Türkei ist die Hagia Sophia zum Politikum geworden: Es steht die Frage im Raum, ob das Bauwerk in eine Mosch… https://t.co/0d1loMEv97 vor 1 Woche Petra L. Türkei will berühmte Hagia Sophia umwidmen – USA protestieren https://t.co/JLP8HONWqn via @TOnline_News Ata Türk r… https://t.co/41Vqp10EF7 vor 1 Woche