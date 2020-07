03.07.2020 ( vor 3 Stunden )

Bremen (dpa) - Von Erstliga-Tauglichkeit war Werder Bremen in dieser Saison schon oft weit entfernt. So plan-, mut- und kraftlos wie im Relegations-Hinspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim hatte man die Grün- Weiß en aber selbst in dieser dramatisch schlechten Saison noch nicht oft gesehen. "