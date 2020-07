03.07.2020 ( vor 1 Woche )



Mit seinen zwei Schüssen auf einen mit einer Forke bewaffneten jungen Mann hat ein 58 Jahre alter Polizist in Notwehr gehandelt. Die Ermittlungen gegen den Beamten seien eingestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Freitag mit. Der 26 Jahre alte Angreifer war nach den Schüssen auf