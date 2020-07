Ermittler haben in Chemnitz einen 19-Jährigen wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs eines Kleinkindes festgenommen. Der Mann, der eine Ausbildung zum...

Spät am Abend spaziert ein Mann mit einem Esel durch die Innenstadt von Baden-Baden. Ein Zeuge sorgt sich um das Tier und ruft die Polizei. Die Beamten...

Die Autofahrt eines sturzbetrunkenen Mannes bei Woldegk ist noch einmal einigermaßen glimpflich ausgegangen. Die Polizei stellte bei dem 64-Jährigen am...

Es sind schockierende Szenen nahe eines Spielplatzes in Berlin: Passanten beobachten, wie ein Mann ein Mädchen einfach mitnimmt – die Mutter ist kurz...

Nach Drohung - Schusswaffen und Munition gebunkert: Spezialkräfte nehmen Mann bei Aurich fest Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Montag in der Nähe von Aurich einen Mann festgenommen. In seinem Haus fanden die Beamten diverse Schusswaffen und...

