03.07.2020 ( vor 6 Stunden )



Eine 23-jährige Frau wurde in Oberrimbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, getötet. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zum Suizid des Ex-Freunds am Mittwochabend. Eine 23-jährige Frau wurde in Oberrimbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, getötet. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zum Suizid des Ex-Freunds am Mittwochabend. 👓 Vollständige Meldung