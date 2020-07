Wieland Kömpf RT @faznet: Das Kind erlitt eine blutende Wunde am Oberschenkel. Wegen der Herkunft des Jungen ist ein fremdenfeindliches Motiv laut Polize… vor 1 Stunde Ingo Schmidt RT @nsuwatch_sax: In #Chemnitz wurde ein 10-jähriges Kind afghanischer Herkunft mutmaßlich mit einer Luftdruckwaffe angeschossen. Das Kind… vor 5 Stunden Ingo Schmidt RT @AgRChemnitz: Wir wünschen dem Jungen gute Besserung und hoffen, dass die Täter schnellstmöglich gefunden werden. Abartige Tat! #Chemnit… vor 6 Stunden Gerhardkopilot RT @Nick_Lange_: 10 jähriger Junge in Chemnitz Sonnenberg angeschossen https://t.co/OxDD7baN4L vor 7 Stunden ro-ve RT @hopl9495: Jetzt haben wir eine Story. Sindersendungen etc werden folgen. https://t.co/pzHtVNLMB2 vor 7 Stunden SFRJ 🍓 RT @hopl9495: Jetzt haben wir eine Story. Sindersendungen etc werden folgen. https://t.co/pzHtVNLMB2 vor 7 Stunden