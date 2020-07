04.07.2020 ( vor 17 Stunden )

Köln (dpa) - Gut, besser, VfL Wolfsburg . Mit "Doublesieger, Doublesieger"-Gesängen feierten Alexandra Popp & Co. ihren sechsten Pokal-Triumph in Serie . Der im bisherigen Saisonverlauf ungeschlagene deutsche Frauenfußball-Meister setzte sich in Köln gegen Außenseiter SGS Essen mit 4:2 (3:3, 3:3, 1:2)