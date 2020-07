Schoresch Davoodi RT @PNN_de: Im Gegensatz zu Überlegungen in anderen Bundesländern will #Brandenburg an der Maskenpflicht im Einzelhandel vorerst festhalten… vor 1 Stunde MOZde @Stk_Brandenburg hält an #Maskenpflicht im Einzelhandel und Nahverkehr fest. #Corona #Coronavirus #Coronakrise https://t.co/G1BKIugyn9 vor 1 Stunde Kampfzwerg RT @PNN_de: Im Gegensatz zu Überlegungen in anderen Bundesländern will #Brandenburg an der Maskenpflicht im Einzelhandel vorerst festhalten… vor 1 Stunde PIRATEN Brandenburg RT @PNN_de: Im Gegensatz zu Überlegungen in anderen Bundesländern will #Brandenburg an der Maskenpflicht im Einzelhandel vorerst festhalten… vor 1 Stunde pnn.de Im Gegensatz zu Überlegungen in anderen Bundesländern will #Brandenburg an der Maskenpflicht im Einzelhandel vorers… https://t.co/NiHLG1BAeJ vor 1 Stunde Berliner-Sonntagsblatt Brandenburg hält an Maskenpflicht im Einzelhandel fest https://t.co/2cgadiSsff via @RedaktionNews vor 2 Stunden