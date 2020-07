06.07.2020 ( vor 18 Stunden )



Nach einem angeblich geplanten Mordanschlag auf einen Dortmunder Lehrer will das Landgericht Dortmund heute das Urteil gegen drei Nach einem angeblich geplanten Mordanschlag auf einen Dortmunder Lehrer will das Landgericht Dortmund heute das Urteil gegen drei junge Männer sprechen. Den heute 17, 18 und 19 Jahre alten Angeklagten wird versuchter Mord vorgeworfen. Sie sollen den Lehrer im Mai 2019 unter einem Vorwand in einen Hi 👓 Vollständige Meldung